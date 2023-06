Caso Mourinho-Chiffi, l’udienza slitta ancora: il motivo

Le parole di Mourinho contro Chiffi nel post gara di Monza-Roma sono ancora un caso. Il tecnico lo definì 'il peggior arbitro mai incontrato' e la Procura della FIGC aveva lo ha deferito. Lo scorso 10 giugno doveva tenersi l'udienza per il patteggiamento, ma qualcosa era andato storto. Infatti erano attese le scuse pubbliche da parte di José. Per questo era stata rinviata al 22 giugno, ma domani non ci sarà nessun incontro al Tribunale Federale nazionale poiché l'avvocato del club, Antonio Conte, ha chiesto il rinvio per un "improcrastinabile impegno professionale (...) innanzi all'Autorità Giudiziaria di Roma". L'udienza slitta al 27 giugno alle ore 10. Il tecnico portoghese e il club, erano stati deferiti dalla Procura Figc rispettivamente per la presunta violazione degli articoli 4 (quello sulla mancata lealtà) e 23 (giudizi lesivi della reputazione) del CGS e per responsabilità oggettiva.