Caso Modugno, la Roma vince il braccio di ferro e “scippa” il 2008 al Napoli

De Laurentiis aveva "denunciato" pubblicamente il caso: "Ho chiesto a Fienga perché ci fregano i giovani"

Alla fine la querelle tra Roma e Napoli per il giovane Emanuele Modugno si è risolta in favore dei giallorossi. Ha avuto la meglio la famiglia del classe 2008, che ha spinto per portare il figlio a Trigoria. L'attaccante era diventato un caso quando il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis l'aveva citato in una conferenza stampa attaccando la Roma: "Ieri ho chiamato Fienga della Roma, gli ho chiesto "Perché Grava mi dice che mi stai fregando un quattordicenne?", io mica vengo a romperti le scatole. Bisogna trovare delle modalità e rispettarci altrimenti io metto quattro James Bond e ti inizio a rubare i giocatori. Anche se ci perdo offro dei soldi che so tu non puoi dar loro. Mi ha detto che sarebbe intervenuto". Inutile il tentativo di De Laurentiis. Il giocatore si è giù unito al settore giovanile romanista salutando Napoli.