Casa Pia, Martins: “Incontrare Mourinho è stato speciale. Lo ammiro molto”

Filipe Martins, allenatore del Casa Pia dal 2020, ha rilasciato un' intervista a La Bola in cui parla degli ultimi tre anni passati insieme alla squadra portoghese, delle sfide che hanno dovuto affrontare e alla fine dedica alcune bellissime parole anche a Mourinho: "Mourinho si è congratulato con me. Era a metà stagione ed era una pietra miliare per me. Ero sempre abituato a vedere quella figura imponente, con un'aura diversa. Quando ci è stata data la possibilità di giocare con la Roma in una partita privata, ero un po' ansioso. Lo ammiro molto. È stato un giorno speciale.". La Roma e il Casa Pia si erano sfidate in un' amichevole a dicembre 2022. Nonostante la sconfitta, Martins anche in quell'occasione aveva dichiarato di ammirare moltissimo lo Special One.