Casa Pia, Filipe Martins e l’incontro con Mourinho: “Sogno diventato realtà”

La Roma continua il lavoro in Portogallo. Ieri è andata in scena la seconda amichevole contro il Casa Pia. Il mister, Filipe Martins, ha pubblicato suo suo profilo di Twitter una foto con Mourinho: "I sogni diventano realtà". L'allenatore portoghese aveva elogiato lo Special One nei giorni scorsi: "Amo José Mourinho ma il mio tipo di leadership è differente. Mourinho è, anche grazie alla sua esperienza, a quel che ha raggiunto in carriera, ai suoi trofei, una personalità importante. Io sono giovane, sto iniziando di fatto ma non credo che potrò mai essere mai come lui come comunicazione: lui è una persona che mi piace tantissimo anche se non è il mio riferimento. Siamo diversi, come stile di gioco e come personalità".