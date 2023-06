Carnevali: “Per Frattesi offerta importante dalla Premier. In Italia nessun accordo”

Govanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttomercatoWeb prima dell'ingresso in Lega. Tra gli argomenti trattati, non poteva mancare Davide Frattesi, al centro di diverse trattative di mercato: "È normale che di incontri ne facciamo diversi, non soltanto con l'Inter. Ne abbiamo fatti con più squadre. Una cosa è certa che per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo e nessun tipo di passaggio avanti con nessuna società". Queste le prime parole del dirigente neroverde che poi prosegue: "Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non ha intenzione di andare in Premier League perché era una delle richieste più importanti. In questo momento tutto rimane fermo, non abbiamo intenzione di fare accordi con nessuna società al momento".Carnevali ha poi concluso: "Abbiamo la fortuna di avere una proprietà forte che ci dà la possibilità di poter continuare con grandi campioni come lo è Frattesi".