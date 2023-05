Carnevali: “L’opportunità migliore per Frattesi arriva dalla Premier League”

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, e pallino fisso di Tiago Pinto e della dirigenza giallorossa, sembrerebbe aver un futuro all'estero. A dirlo, è stato il direttore generale del club neroverede, Giovanni Carnevali, che ai microfoni di SkySport si è lasciato scappare di come il 23enne romano possa essere vicino ad un club inglese:"L’opportunità migliore arriva dalla Premier League. Gli consiglio di imparare l’inglese". Queste parole, sembrerebbero allontanare Frattesi da un suo possibile ritorno nella capitale, suo desiderio ampiamente esternato. La concorrenza come si sa è tanta. Anche Marotta, in giornata, aveva dichiarato l'interesse per il centrocampista scuola Roma, insieme a quello per Scalvini: "Sono due giovani molto, molto interessanti ma ce ne sono altri. Il calcio italiano è espressione di talenti veramente puri. Sono due elementi seguiti da tanti club, non nascondo che anche l'Inter ha messo loro gli occhi addosso".