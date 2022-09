Cardinale come Friedkin: “Il Milan è un gigante addormentato. La Serie A crescerà”

"Voglio risvegliare il gigante addormentato". A dirlo non sono stati, di nuovo, i Friedkin, ma Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird, gruppo che ha acquisito il Milan, ha parlato durante la Leaders Week a Londra. "Abbiamo studiato per cinque anni il calcio europeo, incontrando oltre duecento club in tutta Europa prima di scegliere il Milan. Credo sia un acquisto lungimirante, un gigante addormentato. Il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche la Serie A, abbiamo considerato le possibilità di crescita di questo campionato. E vedo un enorme valore e una traiettoria di crescita sia per il Milan che per la Serie A". Più o meno le stesse parole le avevano pronunciate, anzi scritte, Dan e Ryan Friedkin a inizio settembre 2020, nella prima e fondamentalmente ultima dichiarazione ufficiale ai canali ufficiali del club. "La Roma è un po’ come un gigante addormentato ma non c’è motivo per cui, con il tempo, questo club non possa competere seriamente a tutti i livelli. Il calcio italiano ha un’eredità incredibile. Non vediamo l’ora di lavorare assieme agli altri club e alla Lega per ampliare la visibilità della serie A", avevano detto. La stessa metafora, quella del gigante addormentato, utilizzata quindi sia da Cardinale che dai Friedkin, due dei proprietari americani nel mondo del calcio italiano.