Capozucca: “Zaniolo giocatore di livello, spero di rivederlo in Serie A”

Skriniar e Zaniolo hanno contraddistinto il mercato di gennaio, condizionando in negativo le operazioni in entrata di Inter e Roma. Di questo e non solo, l'ex ds del Cagliari Stefano Capozucca a 'tuttomercatoweb.com': “Due situazioni gestite in modo diverso. Probabilmente è stata gestita meglio quella di Skriniar”.