Capozucca: “Il Covid ci ha colpito ma abbiamo il morale alto”

Il ds rossoblù: "Abbiamo undici assenti, ma chi scenderà in campo lo farà per giocare la partita"

È un momento positivo per il Cagliari, ma ci sono stati casi Covid e tanti indisponibili. Come arrivate alla gara? Le vittorie hanno dato morale alla squadra. Siamo stati colpiti dal Covid e abbiamo 11 assenti, ma chi scenderà in campo lo farà per giocare la partita

Su Gaston Pereiro e Nandez. Gaston Pereiro ha talento e non nascondo che mi piace molto. Non ha avuto molto spazio perché è di difficile collocazione ma l’anno scorso ha dato una mano fondamentale per la salvezza come è stato determinante con il Bologna. Nandez è reduce dal Covid ed è per questo che parte dalla panchina