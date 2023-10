Capello su Cassano: “Ci siamo messi le mani addosso”. Poi l’aneddoto sulle patatine

Fabio Capello è tornato a parlare del suo periodo alla Roma e in particolare del suo difficile rapporto con Antonio Cassano . Lo ha fatto nel corso del suo intervento per presentare il corso di sport management” dell'università privata UniLimec : "Con Gullit e Cassano ci siamo messi le mani addosso". Questo l'incipit dell'ex allenatore giallorosso che ha poi raccontato un curioso aneddoto : "Cassano prima di ogni partita ordinava le patatine fritte, inaccettabile. Mi arrabbiai più con lo chef che con lui. Cassanata" l'ho inventato io".

