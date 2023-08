Capello: “Lukaku in Italia vince facile, ma Belotti sarebbe importante per Spalletti”

Romelu Lukaku alla Roma è l'argomento principale del calciomercato in Italia. Ospite di 'Sky Sport', Fabio Capello ha parlato dell'eventuale arrivo del belga: "Sarebbe un colpo molto importante, anche se ora Mourinho ha ritrovato Belotti, che è tornato a essere quello di tre anni fa. Sarebbe un colpo importante per Spalletti, quindi magari è un male per la Nazionale. Non li vedo giocare insieme. Però Lukaku fa la differenza in Italia, con la sua prestanza fisica gioca e vince facile perché nessuno riesce a contrastarlo e questo è importante. Preoccupa di più le difese e c’è più libertà per gli altri, ti crea spazi".