Capello: “Leao non ha la testa sul campo, come Zaniolo”

Come si comporterebbe con Leao? "È sempre un fenomeno. L'unico che ha dato una palla gol decente è stato lui, con una giocata fantastica. Non si può lasciar fuori. Lui è imprescindibile anche se non è evidentemente lo stesso dell'anno scorso. In questo momento forse anche lui, come Zaniolo, è mal consigliato perché ha la testa sui contratti e non sul campo. Bisognerebbe dargli un po' di serenità, ma metterlo fuori non lo aiuta e lo fa diventare ancora più triste. Ci sono problemi economici molto importanti con lo Sporting, che nessuno vuole pagare. Ma a livello di calcio, lui e Theo sono giocatori che fanno la differenza e che fanno qualcosa di più degli altri".