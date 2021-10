Caos rigore in Juve-Roma, Orsato: “Non è colpa mia se Veretout ha sbagliato”

Le parole dell'arbitro che si spiega con Cristante negli spogliatoi

Il rigore assegnato alla Roma sul finale del primo tempo contro la Juventus ha portato molte polemiche. Orsato ha infatti fischiato nel momento del contatto tra Szczesny e Mkhitaryan quando un istante dopo Abraham manda il pallone in rete. Ma il gioco era fermo e così viene assegnato il penalty, sbagliato da Veretout. Queste le parole di Orsato mentre prova a chiarirsi con Cristante a fine primo tempo: "Il portiere esce e fa fallo da rigore, poi c'è fuorigioco - chiamato dall'assistente - fischio e si fermano tutti. E se non fischio? Il vantaggio sul rigore non si dà mai. Vorresti dare la colpa a me perché hai sbagliato il rigore?".