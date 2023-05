Cannes 2023, Dan Friedkin con Scorsese alla prima di “Killers of the flower moon”

Dan Friedkin presente al Festival di Cannes per la prima mondiale di “Killers of the Flower Moon”. Ilpresidente della Roma è tra i produttori del film di Martin Scorsese. La pellicola presentata fuori concorso è ambientato in Usa negli anni Venti e racconta del massacro dei nativi americani della Osage Nation, dopo che si scoprì l’esistenza di giacimenti petroliferi sul territorio dove si erano insediati. Dan Friedkin è stato immortalato sul tappeto rosso insieme, tra gli altri, a Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.