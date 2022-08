Cannavaro: “Milan favorito ma la Roma può giocarsi lo Scudetto”

Fabio Cannavaro, intervenuto ai microfoni dell'ANSA, ha parlato anche della nuova Roma di Josè Mourinho e dei suoi possibili obiettivi: "Il Milan è favorito perché Campioni d'Italia, poi dietro ci sono Inter, Juventus e Roma. I giallorossi ormai al pari delle grandi per giocarsi lo scudetto". Nessun dubbio quindi per l'ex Pallone d'Oro che mette la formazione giallorossa nelle squadre in grado di lottare per la vittoria del campionato dopo i grandi colpi del calciomercato estivo.