Candela: “Mourinho un vincente. La fase difensiva è il valore aggiunto della Roma”

Le parole dell'ex terzino giallorosso: "A volte lo Special One è stato messo in difficoltà dagli infortuni, ma adesso ha tutti gli effettivi e non è un caso che sia aumentato il numero delle vittorie”

Vincent Candela è tornato a parlare di Roma . L'ex terzino giallorosso lo ha fatto in un' intervista rilasciata al Messaggero Veneto in vista della sfida di domenica proprio tra la formazione di Mourinho e l' Udinese .

Una Roma terza in classifica. “E con più obiettivi concreti, la Champions e l’Europa League. A Torino ha vinto soffrendo, ma ha dimostrato di essere tosta e di subire poco in difesa. A volte Mourinho è stato messo in difficoltà dagli infortuni, ma adesso ha tutti gli effettivi e non è un caso che sia aumentato il numero delle vittorie”.