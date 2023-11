Campo Testaccio, il Roma Club organizza la pulizia: appuntamento domani alle 10

Il club dell'omonimo quartiere vuole ridare luce ad un simbolo giallorosso: "Un modo per prendersene cura. Per la nostra storia, per la nostra città"

C'è un cuore che continua a pulsare dentro lo storico e famoso Campo Testaccio ormai abbandonato. Il Roma Club dell'omonimo quartiere è pronto a sporcarsi le mani per ridare luce ad un impianto che è diventato un simbolo per i colori giallorossi. Domani alle 10, infatti, il Roma Club Testaccio, in collaborazione con la società, opererà una pulizia del campo: "Per la nostra storia, per la nostra città. Un modo per prendersi cura non solo simbolicamente di qualcosa che è nel dna della Roma e di Roma". Nel pomeriggio, dalle ore 16, presso la Chiesa Santa Maria Liberatrice, ci sarà un torneo per tutti i bambini che potranno anche divertirsi con la partecipazione della mascotte giallorossa Romolo. Durante la giornata sarà presente anche il Comune, Municipio I e il club giallorosso.