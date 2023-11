Campionato U18, Roma-Lazio 2-1: Almaviva consegna il derby ai giallorossi

Mentre la Roma attende di giocarsi la qualificazione in quel di Praga, a Trigoria ci pensano i ragazzi dell'U18 a dare le prime gioie ai tifosi giallorossi in vista del derby di domenica con la Lazio. È andato, infatti, in scena questa mattina il recupero della quinta giornata del campionato U18 Serie A e B che vedeva contrapposte proprio le due forze della Capitale. Il match è andato, in questo caso, ai padroni di casa che forti del sostegno del proprio pubblico hanno portato a casa i 3 punti con il risultato di 2-1. Ad aprire le marcature è Mirra seguito poi da Almaviva che fanno andare a riposo i giallorossi sul parziale di 2-0. La rete nella ripresa di Serra su calcio di rigore per la Lazio serve solo a dare speranze ai biancocelesti che nonostante un forcing finale non riescono ad acciuffare il pari. Festa quindi tra i ragazzi di Tanrivermis per il derby vinto messo in mostra, poi, dalla pagina ufficiale Instagram della Roma che tramite un video raffigura i festeggiamenti dei baby giallorossi. Un primo derby è stato vinto, adesso si attende la grande sfida in programma domenica alle 18.