Camara saluta la Roma: “Difficile dire addio, ma sarò sempre grato”

Mady Camara dice addio alla Roma. Il centrocampista guineano torna all'Olympiacos dopo un anno in prestito a Trigoria, con un totale di 21 presenze in giallorosso. Il classe '97 ha salutato con un sentito post sui social: "È sempre difficile dire addio. Sarò sempre grato per aver giocato per la Roma, ho condiviso lo spogliatoio con grandi compagni di squadra, ho imparato molto insieme a loro! Voglio ringraziare tutti i giocatori, i dirigenti, i membri dello staff e i tifosi e auguro al club il meglio per il futuro... DAJE ROMA".