Caldara: “Meritavamo di stare in A, lo dimostreremo nelle ultime due partite”

Il difensore del Venezia ha parlato a fino primo tempo della partita che i lagunari, già retrocessi, stanno conducendo contro la Roma allo stadio Olimpico

"Ci dispiace per la retrocessione. Vogliamo finire questo campionato con dignità perché i nostri tifosi lo meritano: abbiamo questa partita e la prossima per far vedere a tutti che meritavamo di restare in Serie A".