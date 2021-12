Calciomercato Roma, ritorna un possibile interesse per Frattesi del Sassuolo

Torna a circolare il nome del classe 99' che era stato nella Primavera della Roma. I giallorossi però non hanno più la recompra, ma vantano una cifra importante sulla futura rivendita

Il giovane Davide Frattesi attualmente centrocampista del Sassuolo, era cresciuto nelle giovanili della Lazio passando poi nel 2014 alla Roma Primavera con cui vinse anche una Supercoppa Italia. Il 13 luglio 2017 viene acquistato dai neroverdi per 5 milioni di euro e ceduto subito in prestito prima all'Ascoli e poi al Monza. Il giocatore si fa subito notare per le sue prestazioni: il 23 ottobre di quest'anno infatti trova la prima marcatura in serie A, firmando il gol del definitivo successo per 3-1 sul Venezia e si ripete nella giornata successiva, siglando una delle due reti della prima storica vittoria del Sassuolo all'Allianz Stadium contro la Juventus. Tante sono le voci di mercato che circolano su di lui e a Frattesi si interessano in tanti: soprattutto la Roma che qualche anno fa lo aveva lasciato partire e ora potrebbe guadagnare dalla sua futura cessione. I giallorossi però non hanno più la recompra, ma vantano una cifra importante sulla futura rivendita, si parla di almeno il 30%.