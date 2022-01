Calciomercato Roma, il Tottenham mette gli occhi su Darboe

In Inghilterra si parla di un interessamento del Tottenham per Darboe

Il Tottenham è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la mediana. Dopo la bocciatura di Ndombelè da parte di Antonio Conte, gli Spurs hanno messo gli occhi su Sensi e Darboe. Come riportato da 90 min, il club londinese sta seriamente monitorando le prestazioni del ragazzo classe 2001 della Roma, al momento in patria per disputare la Coppa d'Africa con il Gambia. Per lui appena 229 minuti giocati in stagione, distribuiti in cinque presenze tra campionato e Conference League. Ebrima Darboe ha firmato qualche settimana fa un nuovo contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino al 2026, attestato di fiducia molto importante da parte della società che quindi non lo lascerà partita tanto facilmente.