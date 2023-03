Calciomercato, la Roma vuole ‘El Dibu’ Martinez: c’è anche la Juventus

Pinto potrebbe anticipare tutti, ma solo in caso di addio di Mourinho. Infatti in caso di permanenza dello Special One resterà Rui Patricio

La Roma è a caccia di un portiere e il nuovo nome è quello di Martinez. L'estremo difensore Campione del Mondo con l'Argentina si è messo in mostra in Qatar e ha attirato l'interesse di diversi club. Secondo quanto riportato da Tuttosport su di lui c'è anche la Juventus. Pinto potrebbe anticipare tutti, ma solo in caso di addio di Mourinho. Infatti in caso di permanenza dello Special One resterà Rui Patricio. Nonostante qualche errore in questa stagione, il portoghese resta il preferito di José. Se Mou dovesse lasciasse la capitale potrebbe aprirsi un'autostrada per El Dibu.