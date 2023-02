Calciomercato, la Juventus sfida la Roma e punta Frattesi

La Juventus sfida la Roma e sonda Frattesi, il centrocampista del Sassuolo sostituirebbe Rabiot. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il progetto dei bianconeri è quello di portare in rosa il maggior numero possibile di giocatori italiani, puntando anche sul vivaio. Tra i vari nomi sul taccuino c'è quello di Frattesi. Il calciatore, cresciuto nel vivaio della Roma, arriverebbe per sostituire Rabiot che, visto il contratto in scadenza, è sempre più lontano da Torino e potrebbe volare in Premier. Il centrocampista del Sassuolo piace anche al Brighton, ma il club dei Friedkin sembra essere in vantaggio, sia in virtù della percentuale sulla rivendita che vanta nei confronti del Sassuolo, sia per l'incertezza sul futuro della Juventus. Altri nomi sul taccuino bianconero sono quelli di Vicario e Baldanzi.