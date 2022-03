Calcio femminile, Morace: “La Roma tra le squadre che giocano meglio in Italia”

L'ex Ct della Nazionale: "La squadra giallorossa sia contro l’Inter che contro la Juventus mi è sembrata tornata a ottimi livelli"

“Penso che l’Italia in queste ultime uscite in Algarve abbia valutato le tante calciatrici interessanti; sono state partite utili per allargare il gruppo. In chiave Europeo non partiremo comunque favorite ma stiamo arrivando ad un buon livello. La Svizzera è una squadra di cui certo ci dobbiamo preoccupare, hanno tante giocatrici che sono in Premier” ha detto Carolina Morace, ex Ct dell'Italia femminile, oggi commentatrice RAI, intervistata da Tuttocalciofemminile.