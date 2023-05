Calafiori orgoglioso di Bove: “Non servono parole”

Un'amicizia dura anche a distanza. Quella tra Riccardo Calafiori ed Edoardo Bove è una di quelle. L'ex terzino giallorosso, ora in forza al Basilea, ha voluto aggregarsi al treno dei complimenti destinati all'eroe della notte di giovedì in Europa League. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha postato una storia con una breve messaggio: "Non servono parole", accompagnato da un cuore. Le emozioni del primo gol in Europa non si scordano mai e lo sa bene anche Calafiori che, a soli 18 anni, segnò all'Olimpico contro lo Young Boys.