Italia U21, Calafiori convocato per le partite con Bosnia e Svezia

Calafiori partirà con gli azzurrini per dare continuità al suo percorso di crescita. L'obiettivo è insidiare Vina fino a gennaio

Prosegue con successo il buon avvio di stagione di Calafiori. Il terzino sinistro, forte della degna prova in Ucraina, ha strappato la convocazione con gli azzurrini per le gare dell'8 e 12 ottobre rispettivamente a Zenica contro la Bosnia, e a Monza contro la Svezia. Il percorso di crescita del ragazzo del vivaio di Trigoria prosegue. Se le parole di Mourinho di qualche settimana fa erano: "Dev'essere più uomo, non voglio vederlo spaventato" il terzino lanciato da Fonseca proverà ancora una volta a dimostrare che non solo può sostituire Vina, ma che può può insidiarlo per una maglia da titolare quantomeno fino al mercato di gennaio.