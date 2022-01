Calabresi: “Gioia e dolore. Quante volte l’ho sognato sotto questa curva”

Il difensore cresciuto a Trigoria, ha voluto esprimere su Instagram i suoi sentimenti il giorno dopo il gol segnato alla Roma

Oggi vuota, con la maglia del Lecce, alla quale saró sempre grato per avermi regalato questa serata.

Ora testa a domenica!" Con queste parole seguite dalla foto pubblicata su Instagram, che Arturo Calabresi ha voluto esprimere tutti i suoi sentimenti il giorno dopo Roma-Lecce. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, è arrivato nell'estate 2021 dal Bologna e sta provando a mettersi in mostra in serie cadetta per riguadagnarsi la Serie A la prossima stagione.