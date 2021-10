Cagliari-Roma, festa per El Shaarawy dopo il match: foto davanti alla torta

Dopo la vittoria di Cagliari il Faraone ha festeggiato con la squadra i tre punti ma anche il suo 29esimo compleanno

Compleanno con vittoria per Stephan El Shaarawy, il suo terzo con la maglia della Roma. Il Faraone oggi ha compiuto 29 anni, entrando in campo nell'intervallo e aiutando i giallorossi a conquistare tre punti fondamentali. Prima il dovere, poi il piacere. Nello spogliatorio dell'Unipol Domus è andata poi in scena la festa per El Shaarawy, con tanto di torta - alla frutta - per celebrare la serata e i 29 anni. E ovviamente non è mancata la foto di rito con tutti i compagni da condividere sui social.