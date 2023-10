Cagliari, Ranieri: “La Roma è una grande squadra, studieremo bene come fermarla”

Intervista post gara per il tecnico dei sardi con un occhio alla prossima sfida di campionato: "Tutte le partite sono speciali, Roma è il ricordo del bambino"

Redazione

Intervista ai microfoni di DAZN per Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, al termine della sconfitta rimediata con la Fiorentina. Prossima di campionato che vedrà la Roma avversaria dei sardi, queste le parole in merito:

Partita speciale con i giallorossi?

"Con la Roma sarà una partita tremenda, dura, difficile. Non vogliamo retrocedere. In questo momento dobbiamo stare zitti e lavorare. Tutte le partite sono speciali senno non allenerei, Roma è il ricordo del bambino e lo tengo da parte, ora c'è da pensare al Cagliari e a fare bene in questa stagione. La Roma è una grande squadra, studieremo bene come fermarla".

Come ha visto i ragazzi?

"Avevano tutti la testa bassa... Si cade, ma la forza dell'uomo è rialzarsi. Abbiamo perso contro una grande squadra, cercheremo di far meglio la prossima".

Perché ha scelto Petagna e Shomurodov?

"Non pensavo di prendere due gol in metà tempo. E ho pensato che Oristanio poteva dare una scintilla, per quello l'ho portato in panchina. Lui e Prati hanno dato un buon impulso alla squadra. Sì, sembravamo sfiduciati e arrivavamo sempre secondi, stasera le abbiamo fatte veramente tutte".

