Cagliari, primo allenamento per Goldaniga. Nandez punta la Roma

I rossoblù tornano ad allenarsi soprattutto con il pallone: ancora a parte Ceppitelli

Il Cagliari è tornato ad allenarsi nel pomeriggio ad Asseminello per preparare la sfida contro la Roma di domenica all'Olimpico. Come riporta il club sardo sul proprio sito ufficiale, la seduta è iniziata con delle esercitazioni di attivazione con e senza palla. A seguire serie di partitelle a tema. Poi due gruppi: lavoro situazionale per il reparto arretrato; combinazioni e conclusioni a rete per centrocampisti e attaccanti. Primo allenamento con la squadra per Edoardo Goldaniga. Personalizzato per Luca Ceppitelli, out Damir Ceter. Ancora con il gruppo anche Nahitan Nandez, che è tornato negativo al Covid e già ieri aveva ripreso gli allenamenti in gruppo. Come sottolinea il Cagliari su Twitter, l'uruguaiano 'accelera' verso la Roma.