Cagliari, Nandez e Caceres in gruppo. Ceppitelli a parte

I sardi si sono ritrovati per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di domenica in casa della Roma

Il Cagliari si è tornato ad allenare dopo la vittoria nel recupero contro il Bologna di ieri. Domenica alle 18 la squadra di Mazzarri, sempre terzultima ma con qualche punto di distacco in meno, arriverà all'Olimpico per sfidare i giallorossi. Come riporta il sito ufficiale dei sardi, il gruppo è stato diviso in due: i calciatori più impiegati in gara hanno svolto un defaticante in palestra, per gli altri sessione di allenamento in campo. Attivazione tecnica, esercitazioni per lo sviluppo della forza e partitella finale. In gruppo Nahitan Nandez, negativizzato, al lavoro ad Asseminello anche Martin Caceres. Luca Ceppitelli ha proseguito il personalizzato, out Damir Ceter. Domani nuovo allenamento al pomeriggio.