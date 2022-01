Cagliari, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle in vista della Roma

Assente solo Ceter mentre Ceppitelli ha lavorato a parte rispetto ai compagni

Il Cagliari scende in campo al Centro Sportivo di Assemini a meno di 48 ore dal calcio d'inizio della sfida contro la Roma. La seduta di oggi è stata caratterizzata da un focus tattico iniziale seguito da esercitazioni tecniche unite a circuiti di rapidità. In chiusura di allenamento i sardi si sono cimentati in una partitella a spazi ridotti. Assente solo Ceter mentre Ceppitelli ha lavorato a parte rispetto ai compagni. Domani, dopo la rifinitura, Mazzarri parteciperà alla conferenza stampa in programma alle 15:20.