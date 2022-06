Cafu: “Complimenti a Mou e alla squadra. Impossibile fare paragoni con la mia Roma”

Marcos Cafu, indimenticato terzino scudettato della Roma di Capello, nella giornata di ieri è tornato a parlare del club giallorosso prima della partita benefica di Soccher Aid, complimentandosi con tutta la squadra e con Mourinho per la vittoria in Conference League, e in generale per la stagione: "Vincere a Roma è difficile ma non impossibile. Abbiamo vinto, abbiamo festeggiato, lo stiamo facendo fino ad oggi. Voglio fare i complimenti a Mourinho e a tutta la squadra, che ha fatto una bellissima stagione quest'anno arrivando a vincere la Conference League. Speriamo che possa continuare così. È una piazza nella quale quando si vince, si festeggia per molto tempo. Speriamo che i tifosi possano essere felici per quest'anno". Cafu ha poi concluso dribblando la domanda sul paragone tra la sua Roma e quella attuale: "E' tutto diverso, non si possono paragonare. Non è che eravamo più forti, noi abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo vinto tante belle cose. Questa squadra ha vinto lo stesso ma non si possono paragonare".