Burioni applaude l’iniziativa della Roma sui vaccini: “Lazio, cosa stai aspettando?”

La Roma insieme alla Regione Lazio permetterà la vaccinazione nei giorni di mercoledì e giovedì all'Olimpico. E' stato attivato infatti un hub vaccinale contro il COVID-19 al Foro Italico aperto a tutti i cittadini, senza prenotazione! Un'iniziativa particolarmente apprezzata dal virologo Roberto Burioni, tifoso biancoceleste, che su Twitter commenta così: "Insomma Lazio, volete farmi gridare “forza r…”? Cosa state aspettando? PS: bravi ai nostri irriducibili avversari. Quanto mi costa dirlo!". La scorsa settimana Zingaretti a margine di un evento aveva paventato l'ipotesi per entrambe le squadre: "Tra due settimane ci sarà il derby. Sto convincendo la Roma e la Lazio a fare nelle sedi delle squadre due sedi vaccinali per i tifosi che si vanno a vaccinare". Il club giallorosso ha colto l'occasione della Regione Lazio, mentre non si è mosso ancora nulla tra le fila biancocelesti.