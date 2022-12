Buon 2023 a tutti i lettori di Forzaroma.info!

Si sta chiudendo il 2022, un anno particolare anche per la Roma, caratterizzato dalla conquista della Conference League e dall'arrivo in giallorosso di Paulo Dybala. Entriamo nel 2023 con la speranza che la squadra possa ripartire con il piede giusto dopo la sosta per il Mondiale e centrale la qualificazione alla Champions League. La redazione di Forzaroma.info augura a tutti i suoi lettori un felice 2023, che sia pieno di gioie e soddisfazioni. Con l’occasione ricordiamo a tutti che il nostro sito continuerà ad essere aggiornato anche nella giornata del primo gennaio