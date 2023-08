Buffon, i messaggi di Totti e De Rossi per il ritiro: “Un onore vincere insieme”

I campioni del 2006 hanno mandato dei messaggi per lex portiere della Juventus. Anche le due bandiere della Roma lo hanno salutato

Gianluigi Buffon ha deciso di dire basta con il calcio e a giorni ci sarù l'annuncio ufficiale. L'ex portiere della Juventus è stato tra i migliori nel suo ruolo e a 45 anni appende gli scarpini al chiodo. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i suoi compagni del Mondiale del 2006 gli hanno scritto un messaggio. Non potevano mancare quelli di Totti e De Rossi. Queste le parole di Francesco: "Gigi, mi sembra ieri che ci siamo incontrati per la prima volta. Avrei mille cose di cui parlare o da ricordare. Per ora accontentati se ti dico che è stato bello, anzi è stato un onore, giocare e vincere insieme". Queste, invece, le dichiarazioni di Daniele: "Calciatore più unico che raro, leader carismatico, uomo spogliatoio, amico leale e sempre a disposizione dei propri compagni. Buona fortuna, Gigione".