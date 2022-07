Buffa: “Dybala rende se sente affetto, a Roma lo faranno sentire speciale”

Continua poi il noto giornalista: "Questo club stava aspettando di vedere qualcuno che calciasse la palla da 20 metri in un certo modo. Dopo l’addio di Totti non c’è stato più nessuno: ora c'è Paulo"

"La Roma stava aspettando di vedere qualcuno che calciasse la palla da 20 metri in un certo modo, dopo l’addio di Totti non c’è stato più nessuno. Per un tifoso è fondamentale avere la sensazione che un giocatore possa spostare la palla e metterla sotto l’incrocio: Dybala lo fa. È uno che se non trova affetto non rende, ma a Roma lo faranno sentire speciale".