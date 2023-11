Bruno Conti ricorda D’Amico: “Sempre nel mio cuore, buon compleanno amico mio”

Nella settimana del derby la rivalità tra Lazio e Roma si acuisce inevitabilmente, si sente nell'aria più del solito. Ma la stracittadina della capitale ha una storia molto spesso anche di amicizia e rispetto. Come quella tra due bandiere come Bruno Conti e Vincenzo D'Amico. L'ex capitano biancoceleste è scomparso lo scorso luglio e ieri avrebbe compiuto 69 anni. Per ricordarlo, la leggenda giallorossa oggi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: "Sempre nel mio cuore, tanti auguri di buon compleanno amico mio", scrive Conti.