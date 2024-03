Brighton-Roma, striscione degli inglesi contro Totti: “Adora l’ananas sulla pizza”

I tifosi dei 'Seagulls' hanno risposto in maniera ironica allo striscione dei romanisti contro la regina Elisabetta di una settimana fa

Prima dell'inizio del match tra Brighton e Roma i tifosi di casa hanno esposto uno striscione contro Totti: "Adora l'ananas sulla pizza". Un messaggio ironico da parte degli inglesi che è una risposta a quello dei romanisti contro la regina Elisabetta di una settimana fa: "The queen gave blowjobs". La scritta aveva generato tantissime polemiche nel Regno Unito e il Daily Mail lo ha definito 'spregevole'. Oggi i supporter del Brighton hanno replicato 'attaccando' l'ex capitano giallorosso.

