Brasile, Ibanez nel ritiro della Seleçao a Barcellona: sabato c’è la Guinea

Il Brasile è appena atterrato in Spagna, a Barcellona, per preparare le future partite che lo vedranno protagonista in campo. Tra i convocati c'è anche il centrale difensivo della Roma, Roger Ibanez, che è stato immortalato nelle storie Instagram della Seleçāo mentre esegue lavori in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo del centro sportivo "Dani Jarque". La nazionale verdeoro, infatti, sarà impegnata sabato 17 giugno nell'amichevole contro la Guinea all'RCDE Stadium di Barcellona. Il 20 giugno invece, toccherà affrontare il Senegal a Lisbona, in Portogallo. Per il numero 3 giallorosso un'occasione per mettersi in mostra con la maglia del proprio Paese, cercando anche di rimanere lontano dalle tanti voci di mercato che lo vedono tra i papabili partenti della rosa di Mourinho