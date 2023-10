Bove si è preso la Roma: ora il rinnovo. Mou: “Non so se resterò dopo questi 6 mesi”

In casa Roma, vista la pausa delle nazionali, tutti i riflettori sono puntati sul recupero degli infortunati. Mourinho non ama le soste, ma in questi giorni avrà la possibilità di recuperare con calma Smalling e Llorente che aumenteranno i carichi di lavoro. Entrambi puntano al rientro per la sfida con il Monza in programma il 22 ottobre dove difficilmente però ci sarà Renato Sanches. Il portoghese punta il big match contro l'Inter. Chi starà fuori per un mese sono invece Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Nel caso della 'Joya' si tratta però di una buona notizia: l'infortunio al ginocchio sinistro è meno serio di quanto ipotizzato. Il capitano invece potrebbe tornare il 9 novembre contro lo Slavia Praga, a 3 giorni dal derby, partita che tutti e due non vogliono saltare. In questa pausa è tornato anche a parlare José Mourinho che nell'intervista rilasciata a Sky ha parlato anche del suo futuro: "Non so se rimarrò dopo questi 6 mesi. Prima di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto. Dopo lo Spezia, all'Olimpico, con i gesti ho detto ai tifosi che sarei rimasto qua e adesso sono qua". Lo Special One ha poi parlato delle divisioni sul suo operato all'interno della piazza giallorossa: "Il mourinhismo lo conoscono le persone che sanno cosa ho fatto. L'anti mourinhismo è cavalcato da gente felice in tutto il tempo in cui la Roma non vinceva una coppa, non aveva alcun tipo di successo europeo. Si divertono in radio e va bene". Tra gli argomenti trattati dal portoghese anche la finale di Europa League persa dopo un arbitraggio a dir poco discutibile dell'arbitro Antony Taylor. Il fischietto inglese in questo avvio di stagione è stato già protagonista di diversi episodi controversi, l'ultimo nel match tra Brighton e Liverpool. Taylor infatti, prima non ha assegnato un calcio di rigore ai Seagulls di De Zerbi per un chiaro fallo di mano in area di Van Dijk (molto simile a quello di Fernando a Budapest), poi ha scelto di non espellere Gross per un intervento su Salah che stava calciando indisturbato verso la porta da dentro l'area piccola.