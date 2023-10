Bove: “Non c’è differenza di rendimento tra Serie A ed Europa. Oggi è fondamentale”

Le sue parole: "Guardiamo le partite singolarmente. In Europa abbiamo fatto due bellissimi percorsi arrivando fino in fondo"

L’Europa è la casa della Roma. Perche vi trovate così bene nelle competizioni europee e meno in campionato? “Non c’è grande differenza di rendimento. Guardiamo le partite singolarmente. In Europa abbiamo fatto due bellissimi percorsi arrivando fino in fondo. Sappiamo quanto è difficile, ed è importante iniziare già dai gironi. Oggi fondamentale per il passaggio del turno, lo sappiamo e daremo tutto per portarla a casa”.