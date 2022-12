Bove: “Entriamo sempre più in condizione. Pronti per la ripresa del campionato”

">

Si è vista una Roma con molta più intensità. L'importante è mantenere sempre alto il livello di concentrazione, e soprattutto l'intensità. "Sì, come hai detto tu, oggi abbiamo fatto una partita di grande intensità. Abbiamo giocato molto bene con la palla. Abbiamo trovato i tempi e i modi per uscire dalla pressione avversaria. Ci siamo allenati molto bene e siamo riusciti ad esprimerlo in campo. Siamo molto contenti della prestazione".

State aumentando i carichi di lavoro: come sta procedendo questa settimana in Portogallo? "Molto bene. Fa sempre molto piacere venire qui, stare con la squadra e passare del tempo con i compagni. Se poi riesci a esprimerlo in campo, ancora meglio. Siamo felici così".

Questo tipo di preparazione è fondamentale, mancano soltanto 15 giorni alla ripresa del campionato. "Sì, come hai detto te, è fondamentale. Quindici giorni non sono tanti, ma siamo pronti. Piano piano, entriamo sempre più in condizione e siamo davvero carichi per riprendere il campionato".