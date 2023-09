Bove, 21 anni a quota 50 come De Rossi. Ecco chi ha fatto meglio

Contro l'Empoli Edoardo Bove ha raggiunto un traguardo importante. Il centrocampista, infatti, ha collezionato la 50esima presenza con la maglia della Roma. E lo ha fatto a 21 anni e 124 giorni, continuando la lunga tradizione di romani e romanisti. Come riporta Calciomercato.it non sono tantissimi di calciatori nati nella capitale che hanno fatto meglio di lui. Neanche Daniele De Rossi, che ha raggiunto le 50 presenze in prima squadra alla stessa identica età di Bove. In base alle presenze di tutti i giocatori romani della storia giallorossa (circa un centinaio) alla stessa età – anni, mesi e giorni sono undici quelli che avevano più di 50 partite in prima squadra. Andando a ritroso nel tempo il primo è Aleandro Rosi (57) nel 2008. Il secondo è la leggenda: Francesco Totti, con 126 partite a 21 anni e 124 giorni (siamo quindi a gennaio del ’98). Neanche a dirlo, è lui il migliore. Prima ancora troviano un’altra bandiera come il ‘Principe’ Giuseppe Giannini (64), poi Roberto Muzzi (52). Si arriva così a un mito come ‘Picchio’ De Sisti (77 nel 1964), decisamente non uno qualsiasi. E poi? Franco Peccenini (63) e Francesco Rocca (89), due che se non fosse stata per la maledetta sfortuna, avrebbero fatto la storia giallorossa anche in campo. Due enormi giocatori, i “terzini della Roma per i prossimi vent’anni”. Ma il fato per loro ha voluto diversamente. Siamo nel 1975. Arriviamo così, negli stessi anni, a Luciano Spinosi (55). E infine un ultimo balzo a un’altra coppia che ha ha scritto la storia. Uno è Amedeo Amadei, leggendario ‘Fornaretto’ da 110 gol con la maglia della Roma, quarto marcatore di sempre. Per lui 103 presenze all’età di Bove (siamo nel 1942). L’ultimo invece è Antonio Fusco, con 85, altro simbolo: è il 1937.