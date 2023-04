Bournemouth, Vina in gol nel match contro il Tottenham

Dopo le buone prestazioni di Kluivert e Carles Perez rispettivamente con Valencia e Celta Vigo, anche Matias Vina (altro giocatore ceduto in prestito dalla Roma) si è sbloccato. Il terzino uruguaiano, passato a gennaio al Bournemouth, ha siglato il suo primo gol in Premier League nel match contro il Tottenham sfruttando l'assist di Solanke prima di battere Lloris con un tocco sotto. Fino a questo momento per Vina 4 presenze con appena 16 minuti giocati. Oggi il tecnico O'Neil ha scelto di schierarlo dal primo minuto come laterale sinistro di un centrocampo a 4, salvo poi richiamarlo in panchina al 49esimo minuto. Le "Cherries" hanno un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro da esercitare entro giugno per tenere il classe '97 in Inghilterra anche la prossima stagione.