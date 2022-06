Borsa, continuano le adesioni all’Opa dei Friedkin: oggi 491.508 richieste

L'obiettivo delisting sembra avvicinarsi ogni giorno di più per la Roma. Le adesioni sono arrivate all'1,15%

L'OPA (offerta pubblica d'acquisto) voluta dai Friedkin, dopo un primo giorno senza alcuna adesione, ha finalmente preso il via. Come riportato da Teleborsa, nella giornata di oggi, le richieste presentate sono state 491.508 che sommate a quelle dei due giorni precedenti, portano il totale a 726.795, pari all'1,15515% dell'offerta. L'iniziativa è partita lo scorso 13 giugno e terminerà l'8 luglio prossimo con obiettivo quello del delisting (uscita dalla Borsa).