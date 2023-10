Borkelmans (ex vice ct Belgio): “Con Lukaku la Roma può andare lontano”

Sette reti in 8 match: è la miglior partenza di Lukaku in carriera. La fiducia di tifosi e tecnico è quel che gli mancava? "Non mi stupisce: Romelu è un giocatore che dà molto alle squadre in cui gioca e che, soprattutto, chiede molto a sé stesso, senza accontentarsi ed alla Roma sembra aver trovato un altro buon posto dove esprimersi".