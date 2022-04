Borja Mayoral critica Mourinho: “Sin dall’inizio ho cominciato a sospettare”

Lo spagnolo: "A gennaio ho deciso di andar via. Ormai ero la terza scelta"

"Il primo anno alla Roma è andato bene - ha detto Borja Mayoral in una intervista a El Mundo - ma quando è arrivato Mourinho non ho avuto molte possibilità di giocare, soprattutto non si è tenuto conto di quanto fatto la stagione precedente. Lui ha deciso di acquistare i suoi attaccanti (Abraham e Shomurodov) ed io sono diventato terza scelta. Già ad inizio stagione ho cominciato a sospettare ed ho capito che niente che io potessi fare in allenamento avrebbe cambiato le cose. Per questo motivo a gennaio ho dovuto procurarmi un'altra squadra. Non avrei passato altri sei mesi così". Con il cartellino di proprietà del Real Madrid, Borja Mayoral gioca con il Getafe con il quale ad oggi ha segnato 4 gol e fornito un assist in 10 partite giocate.