Borini: “Luis Enrique una persona d’oro. Quando lasciò Roma si mise a piangere”

Le parole dell'ex attaccante giallorosso: "Cercava di imporre la sua idea ovunque, non importa se davanti a noi c’era la Juve o un’altra squadra minore"

Fabio, lei è uno degli “incubi” di Mourinho… Diciamo così. Forse sarà per questo che non mi ha mai acquistato! Scherzi a parte, con il Sunderland gli ho segnato 3 gol. Due quand’era al Chelsea e uno allo United. Qualche battuta nel tunnel l’abbiamo scambiata, certo. Quando segni alle sue squadre è sempre tanta roba.

Al Chelsea l’ha mai incrociato? Era già andato via. Io arrivai a 16 anni nel 2007. Il Bologna non mi fece firmare il contratto da professionista, così scelsi Londra. Lì monitorano tutti i giocatori dai 9 anni in su, e in tutto il mondo. Hanno uno scouting pauroso. In Italia giocavo 4 anni sotto età con la Primavera, loro sapevano tutto.